میرٹھ: رام نومی کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں پیش آئے تشدد کے واقعات اور اشتعال انگیز بیانات پر میرٹھ جمیعت علماء ہند اور ہندو مہا سبھا کے ذمہ داران نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی حکومت کی بلڈوزر پولیٹکس کو بھی سماج اور سیاست کے لیے غلط قرار دیا۔ Violence on the occasion of Ram Navami



دونوں تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا کہ 'مذہب کے نام پر ایک طبقے کے خلاف اشتعال انگیز بیانات ملک اور سماج کے لیے خطرناک حالات پیدا کر رہے ہیں۔ گذشتہ دنوں رام نومی کے موقع پر پیش آئے واقعات سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں، اس لیے حکومت کو ایسے واقعات پر قابو پانے کے لیے نئے اقدامات کرنے ہوں گے۔

وہیں اترپردیش حکومت کی بلڈوزر پولیٹکس سے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جارہا ہے، تاہم ہندو تنظیموں کے ذمہ داران کی کارکردگی بھی ملک کی امن و سلامتی کو ختم کر رہی ہے۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ حکومت اپنے قول کے مطابق سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس پر کام کرے تاکہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچایا جاسکے۔ Violence on the occasion of Ram Navami