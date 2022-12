کانپور:اترپردیش کے کانپور میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے نشہ مخالف ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں جمعیت کے کارکنان کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔Jamaat Ulema E Hind Organise Anti Drug Campaign In Kanpur In Uttar Pradesh

جمعیت علماء ہند کانپور شاخ ہر سال کانپور میں نشہ مخالف ہفتہ منآتی ہے۔ اس سال بھی جمعیت علمائے ہند کانپور میں نشہ مخالف ہفتہ 18 دسمبر سے 25 دسمبر تک بنا رہی ہے،

کانپور کے مختلف علاقوں میں روزانہ جمیعت علمائے ہند کے ارکان و ذمہ داران عوام کو نشہ کی لت اور اس سے ہونے والے نقصانات کے تعلق سے لوگوں کو بیدار کر رہی ہے،

جمیعت علماء ہند لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نشہ کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ متعدد بیماریوں پیدا ہو جاتی ہے ۔اس کے علاوہ نشے کی لت کی وجہ سے انسان برے کاموں میں ملوث ہوجاتا ہے۔

جعمیت علمائے ہند کے ارکان لوگوں کو بیدار کرنے میں مصروف ہیں کہ نشے کی لت کی وجہ سے معاشی طور سے بھی انسان کمزور ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے بچوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لئے ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لئے انسانوں کو نشے کی لت سے پوری طرح سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔Jamaat Ulema E Hind Organise Anti Drug Campaign In Kanpur In Uttar Pradesh