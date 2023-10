انجینئر شمشاد نے اس بار ایک ایسے آلے کی ایجاد کی ہے جس سے کھروں میں کھانے بنانے میں استعمال ہونے والی ایل پی جی گیس کی بچت کی جا سکتی ہے۔ اس آلے کا نام ہے (Automatic Gas Flow Control Device to Save Energy during Cooking in Cooker) اس آلے کی مدد سے کوکر میں کھانا بنانے کے دوران ایل پی جی گیس کی بچت کی جا سکتی ہے۔