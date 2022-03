اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں قومی لوک عدالت کو کامیاب بنانے اور عام لوگوں کے درمیان اس کے تئیں وسیع پیمانے پر بیداری پیداکرنے کے مقاصد کے پیش نظر قومی لوک عدالت کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور نوڈل آفیسر راجیو کمار وتس اور سکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی جے ہند کمار سنگھ نے ہری جھنڈی دکھا کر تشہیری وین کو روانہ کیا۔

National Lok Adalat To be Held in Gautam Buddh Nagar



لوک عدالت

نوئیڈا کے علاوہ گوتم بدھ نگر اور اسکے مضافات میں تشہیری وین کے ذریعے لوگوں میں قومی لوک عدالت کے تئیں بیداری اور وسیع پیمانے کی پر اس کی تشہیر کی جائیگی۔

قومی لوک عدالت کے لیے این پی سی ایل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے موبائل وین دستیاب کرائی گئی۔

مزید پڑھیں:Lok Adalat: لوک عدالت کے لیے تشہیری وین کو ہری جھنڈی دکھاکر روانہ کیا گیا

اس موقع پر راجیو کمار وتس، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور نوڈل آفیسر، نیشنل لوک عدالت جے ہند کمار سنگھ، سکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی گوتم بدھ نگر، اللہ رکھا، چیئرمین اسٹینڈنگ لوک عدالت اور این پی سی ایل شرما کی جانب سے کپل،این دیپاشو موجود تھے۔