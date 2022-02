ریاست اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں تیسرے دن بھی محکمۂ انکم ٹیکس کی جانب سے چھاپہ ماری جاری ہے۔ نوئیڈا کے سیکٹر-50 میں واقع اے-6 میں واقع سابق آئی پی ایس رام نارائن سنگھ کے مکان پر انکم ٹیکس محکمہ کے عہدیداروں نے چھاپہ ماری کی۔ اس چھاپہ ماری کے دوران برآمد کی گئی نوٹوں کے بنڈل کی تصاویر سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں۔

چھاپہ ماری

بتا یا جارہا ہے کہ اس مکان کے بیسمینٹ میں انکم ٹیکس محکمہ کے عہدیداروں کو زیورات بھی ملے ہیں۔ IT Search Opreation At Former IPS House

ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق محکمۂ انکم ٹیکس کے عہدیداروں کو خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد عہدیداروں نے نوئیڈا اور غازی آباد میں سابق آئی پی ایس آفیسر آر این سنگھ کی دو رہائش گاہ پر چھاپہ ماری کی۔ اس چھاپہ ماری کے دوران عہدیداروں نے لاکر سے رقم کے علاوہ کئی دستاویزات بھی بر آمد کئے۔



سابق آئی پی ایس رام نارائن سنگھ نے اس معاملہ کے تعلق سے میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کہ مکان کا تہہ خانہ ایک کمپنی نے کرائے پر لیا ہے۔ جس میں تجوری کا کاروبار ہوتا ہے۔ محکمۂ انکم ٹیکس نے لاکرس کا معائنہ کیا۔ ان لاکرز سے میں 2 لاکرز میرے اہل خانہ کے بھی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ محکمۂ انکم ٹیکس کے عہدیداروں کی چھاپہ ماری کے دوران اُن لاکرز سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی۔

انہوں نے مزید کہا کہ محکمۂ انکم ٹیکس کے عہدیداروں کو ہر چیز کا حساب دیا گیا ہے۔

لاکرز میں موجود لیپ ٹاپ ودیگر دستاویز کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ گڑ بڑی کے اشارے ملنے کے بعد انکم ٹیکس نے مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔