گریٹر نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا انڈیا ایکسپو مارٹ میں منعقد ہونے والے سہ روزہ 16ویں انڈین فیشن جیولری اور لوازمات(اسیسریز) شو کا افتتاح مرکزی وزیر تجارت، صنعت، ٹیکسٹائل پیوش گوئل نے کیا۔ انہوں نے 67ویں انڈیا انٹرنیشنل گارمنٹ فیئر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر پیوش گوئل نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی میں ٹیکسٹائل اور فیشن کے شعبے کا خصوصی تعاون ہے۔ انہوں نے آئندہ پانچ سے چھ سالوں میں پیداوار دوگنا اور برآمدات میں تین گنا اضافے کی امید ظاہر کی۔ Inauguration of 67th India International Garment Fair at Expo Mart

ایکسپو مارٹ میں 67ویں انڈیا انٹرنیشنل گارمنٹ فیئر کا افتتاح

ایکسپو مارٹ میں 67ویں انڈیا انٹرنیشنل گارمنٹ فیئر کا افتتاح

انہوں نے کہا کہ یوروپی یونین، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، کینیڈا، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے معاہدے کرکے تجارت بڑھانے کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتائج بھی سامنے آرہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ہندوستان کی طرف بے پناہ صلاحیتوں اور بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ رکن اسمبلی ڈاکٹر مہیش شرما نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے ہندوستانی مصنوعات کو دنیا بھر میں پہچان ملتی ہے اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ Special contribution of textile and fashion sector in Indias development

یہ بھی پڑھیں:

اس موقع پر راکیش کمار، ڈائرکٹر جنرل، ایکسپورٹ پروموشن کونسل فار ہینڈی کرافٹس (EPCH) نے کہا کہ یہ ایکسپو بیرون ملک خریداروں، پروکیورمنٹ اور سورسنگ کے پیشہ ور افراد کے ساتھ ساتھ گھریلو خوردہ خریداروں کی ایک بڑی تعداد کے لیے کھلا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے 150 سے زائد نمائش کنندگان نے فیشن جیولری، نیم قیمتی زیورات، بیلٹ اور پرس، ہینڈ بیگ اور پرس، فیشن کے لوازمات، سر اور بالوں کے اسیسریز، اسکارف، شال وغیرہ کی نمائش کی ہے۔ اس موقع پر ای ایف جے اے کی خیر مقدمی کمیٹی کے چیئرمین سندیپ چھابرا بھی موجود تھے۔