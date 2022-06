علیگڈھ مسلم یونیورسٹی کے جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج اور ڈاکٹر ضیاءالدین احمد ڈینٹل کالج کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے متعدد طلبہ کے لیے خوشی کی خبر یہ کہ شارٹ ٹرم اسٹوڈنٹ شپ STS ریسرچ پروجیکٹوں کو بائیو میڈیکل ریسرچ کے فروغ کے لیے قائم ادارے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR، نئی دہلی نے منظوری دے دی ہے۔ ICMR Approves ATS Research Projects

یونیورسٹی شعبہ رابطہ عامہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق طلبہ کی تحقیقی پروجیکٹ کو ابتدائی طور پر اے ایم یو کے میڈیسن فیکلٹی کی ادارہ جاتی اخلاقیات کمیٹی نے منظوری دیتے ہوئے اس کی سفارش آئی سی ایم آر سے کی تھی۔ طلبہ کے سپروائزر اور اساتذہ کی نگرانی نے آئی سی ایم آر سے ان کے تحقیق پروجیکٹوں کی منظوری ملنے میں مدد کی۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل اور ڈینٹل طلبہ میں الویرا عالم، سید محسن شریف، عاتکہ، رمشا احسن، حزیف انور، سیدہلال حسن، نبا خان، نورین خان، زینب یوسف علی موتی والا، سدھیکا گرگ، طوبی خان، محمد طلحہ خورشید، اثناء الہام، علی محمد، سمن آفاق، مقدس ثمن اور عبیرآفتاب شامل ہیں۔

پروفیسر راکیش بھارگو (ڈین، فیکلٹی آف میڈیسن) نے بتایا 'ہمیں طلبہ پر فخر ہے جو تحقیق کے لیے خود کو وقف کئے ہوئے ہیں۔ آئی سی ایم آر پروجیکٹ کا مجموعی تجربہ انہیں اپنے کیرئیر کے آغاز میں ہی میڈیکل اور ڈینٹل سائنس میں ہونے والی ترقی کی اہمیت سے روشناس کرے گا۔'

پروفیسر محمد شمیم (ممبر سکریٹری، ادارہ جاتی اخلاقیات کمیٹی) نے کہا 'میڈیکل اور ڈینٹل شعبہ جات میں واضح طور پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج اور ڈاکٹر ضیاءالدین احمد ڈینٹل کالج میں دستیاب جدید ترین سہولیات تحقیق میں کیریئر بنانے کے خواہشمند طلبہ کے لیے بہت کارآمد ہیں۔'



