لکھنؤ: نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کورونا کی ممکنہ لہر سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے منگل کو بلرام پور اسپتال کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے آئیسولیشن سے لیکر آکسیجن تک کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر کی ہدایت پر ریاست کے دیگر عہدیداروں نے بھی میڈیکل کالجز اور دیگر سرکاری اسپتالوں کا دورہ کیا۔ اس دوران آئیسولیشن سے لے کر آئی سی یو تک کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تاکہ کسی بھی حالات سے نپٹا جاسکے۔ hospital administration is ready to deal with the possible wave of Corona

نائب وزیر اعلیٰ بلرام پور اسپتال کی سپر اسپیشلٹی عمارت بھی پہنچے۔ وہاں پہلے سے تیار شدہ آئسولیشن وارڈ کو دیکھا۔ اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رمیش گوئل اور سی ایم ایس ڈاکٹر جی پی گپتا نے بتایا کہ آئی سی یو اور وینٹی لیٹر کے ساتھ بستر بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نائب وزیر اعلیٰ نے آکسیجن پلانٹ کو دیکھا اور اطمینان کا اظہار کیا۔

نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر ریاست بھر کے اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں میں ماک ڈریل کرائی گئی۔ کورونا سے لڑنے کے لیے اسپتالوں میں مناسب انتظامات دیکھے گئے۔ صرف لکھنؤ میں 3872 بستر تیار کئے گئے ہیں۔ ریاست بھر کے اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں میں آئی سی یو اور وینٹی لیٹرز کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ hospital administration is ready to deal with the possible wave of Corona

مزید پڑھیں:

برجیش پاٹھک نے کہا کہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی سسٹم درست ہے۔ مریض کو تین سے پانچ منٹ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگلے تین سے سات منٹ میں ڈمی مریض کو وینٹی لیٹر پر رکھ دیا گیا۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں جان بچانے والی ادویات دیکھی گئیں۔ آکسیجن کا نظام بھی دیکھا گیا۔ آکسیجن جنریشن پلانٹ اور کونسٹریٹر کی کارکردگی بھی بہتر پائی گئی۔ hospital administration is ready to deal with the possible wave of Corona