گریٹر نوئیڈا: ریاست اتر پردیش کا نوئیڈا صفائی کے معاملے میں نہ صرف ریاست میں بلکہ ملک کے چند کلین اور گرین شہروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن نوئیڈا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلی گندگی سے لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ The Strench Arsing From Dirt And Filth Is Causing Health Problem In Noida In Uttar Pradesh

شمسان گھاٹ اور مسلم آبادی کے قریب کوڑے کا ڈھیر ،مہلک بیماروں کا خدشہ

مسلم آبادی اور شمسان گھاٹ کا علاقہ کوڑا گھر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مقامی باشندوں نے الزام لگایا ہے کہ شمشان گھاٹ اور اس علاقے کو کچڑا گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کچرا پھینکا جا رہا ہے جس سے خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سماجی کارکن شاہد میواتی نے کہا کہ یہاں ملی جلی ابادی ہے ۔ہم ایک ساتھ پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ شمشان گھاٹ پر ہندوؤں کی استھا ہے ،قریب میں مساجد بھی ہیں پھر بھی اس کے اردگرد مسلسل کچرا پھینکا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔

دادری کے باشندوں نے میونسپل چیئرمین پر لاپرواہی کا الزام لگایا، خواتین کا کہنا تھا کہ یہاں دونوں فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، قریب ہی مسجد،مندر اور شمشان گھاٹ ہیں، لیکن کچرا ان کے درمیان میں پھینکا جارہا ہے جس سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مقامی باشندوں نے قائدین پر لاپرواہی کا الزام بھی لگاتے ہوئے کہا کہ وقت آنے پر تمام رہنما ووٹ لینے آتے ہیں لیکن ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ہم اسی کو ووٹ دیں گے جو ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ Dumping Site Near Muslim Population