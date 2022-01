دیوبند اسمبلی سیٹ پر اسمبلی انتخابات بہت دلچسپ ہوتا جارہا ہے۔ پرچہ نام زدگی کے آخری روز دیوبند اسمبلی سیٹ سے سابق اسمبلی رکن معاویہ علی نے سماج وادی پارٹی کی جانب سے پرچہ نامزدگی داخل کرکے سب کو حیران کر دیا ہے۔ Former MLA Muawiya Ali File Nomination اس سلسلے میں معاویہ علی کا کہنا ہے کہ سماج وادی پارٹی نے انہیں پارٹی نشان دیا ہے، اس لیے انہوں نے پرچہ داخل کیا ھے۔ Two SP Leaders Filed Nominations for Deoband Seat



واضح رہے کہ پانچ روز قبل دیوبند اسمبلی سیٹ سے سماج وادی پارٹی کی جانب سے سابق ریاستی وزیر آنجہانی راجندر رانا کے بیٹے کارتکیہ رانا بھی اپنا پرچہ داخل کر چکے ہیں۔ کارتکیہ اور معاویہ علی کے درمیان کئی روز سے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔

اس سلسلے میں سماج وادی پارٹی کے ریاستی نائب صدر جگپال داس گوجر نے کہا کہ' پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کی ہدایت پر معاویہ علی کو دیوبند اسمبلی سیٹ پر سماج وادی پارٹی کا امیدوار بنایا گیا ہے۔