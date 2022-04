اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا ایسٹرن پیری فیرل ایکسپریس وے پر ایک ٹرک میں اچانک Fire Broke Out آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچیں، کافی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا، لیکن تب تک ٹرک جل کر راکھ ہوگیا، بتایا جا رہا ہے کہ 6 ماہ قبل ٹرک مالک نے نیا ٹرک خریدا تھا۔ Fire Broke out in a Moving Truck in Noida۔ گریٹر نوئیڈا دادری کوتوالی علاقے کے مائیچا گاؤں کے قریب ایسٹرن پیریفرل ایکسپریس وے پر ایک چلتے ہوئے ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے ٹرک کو اپنی زد میں لے لیا۔ Fire Broke Out

چلتے ٹرک میں آگ لگ کر ٹرک ہوا خاک، ڈرائیور نے کود کر بچائی جان

ٹرک میں آگ لگتے Fire Broke Out ہی ٹرک ڈرائیور نے کود کر اپنی جان بچائی اور پولیس کو اطلاع دی، پولیس اور فائر ڈیپارٹمنٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں، بڑی مشکل سے ٹرک پر قابو پایا گیا تب تک ٹرک مکمل طور پر تباہ ہوگئی تھی۔ بتایا جارہا ہے کہ 6 ماہ قبل ٹرک کے مالک نے نیا ٹرک خریدا تھا۔ آگ Fire Broke Out کیسے لگی اس کی جانچ کی جارہی ہے۔ Fire Broke Out