میرٹھ میں ووٹنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس دوران امیدوار پولنگ بوتھز کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور عوام سے ووٹ فیصد بڑھانے کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ میرٹھ شہر اسمبلی حلقے سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار نے دعویٰ کیا کہ اس مرتبہ عوام قومی یکجہتی اور آئین کی تحفظ کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرر ہے ہیں'۔ Exclusive With SP Candidate Rafique Ansari

میرٹھ میں شہر اسمبلی حلقے سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار و رکن اسمبلی رفیق انصاری نے بی جے پی امیدوار پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ' سنہ 2017 میں جب مودی لہر میں موجودہ بی جے پی امیدوار کے استاذ مجھے شکست نہیں دے سکے تو یہ ان کا چیلا یعنی شاگرد کیا کرے گا۔ انہوں نے کہاکہ' سابق امیدوار کو پتہ تھا اس لیے وہ میرے سامنے امیدوار نہیں بنے۔'

واضح رہے کہ اترپردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت آج شاملی، مظفر نگر، میرٹھ، باغپت، غازی آباد، ہاپوڑ، گوتم بدھ نگر، بلند شہر، علی گڑھ، متھرا اور ہاتھرس اضلاع کی 58 نشستوں پو ووٹنگ ہورہی ہے۔

اس مرحلے میں 11 اضلاع کے 2.28 کروڑ ووٹرز 73 خواتین امیدواروں سمیت 623 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ Voting For First Phase Under Way in 58 Seats in Western UP

