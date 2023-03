نوئیڈا: اگر کسی شخص کے کان صحت مند ہیں تو خوشی زندگی بھر برقرار رہے گی۔ اپنے کانوں کا خیال رکھیں، ایئرفون کا استعمال کم کریں۔ اس قسم کے نعرے (سلوگن) کے ساتھ لوگوں کو کانوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جمعہ (3 مارچ) کو سماعت کا عالمی دن ہے۔ اسے منانے کا مقصد لوگوں میں سماعت کی کمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس بار اس دن کا تھیم ہے۔ ear and hearing care for all lat,es make it really۔ سب کے لیے کان اور سننے کی دیکھ بھال آئیے اسے حقیقی بنائیں۔ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھنگیل کے ای این ٹی سرجن ڈاکٹر منوج کمار کا کہنا ہے کہ کانوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سننے کی صلاحیت کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ زندگی کے لیے گفتگو، موسیقی یا کسی بھی آواز کو صحیح طریقے سے سننے کے قابل ہونا بہت ضروری ہے۔

ڈاکٹر منوج نے کہا کہ سماعت کی کمی بھی زندگی کے لطف کو کم کر سکتی ہے۔ اگر ہم سن نہیں سکیں گے تو زندگی کی خوشیاں کم ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر منوج کہتے ہیں کہ آج کل ایئر فون لوگوں کو بہرے بنانے کی ایک بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہر وقت ایئرفون لگائے رہتے ہیں جو کہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان بہرے ہونے کی طرف بڑھتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بہرے پن اور کانوں سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے کانوں میں لیڈ لگا کر اونچی آواز میں کچھ بھی سننا چھوڑ دیں۔ اگر سننے میں کسی قسم کی پریشانی ہو تو فوراً ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ معیار سے زیادہ شور کانوں کے لیے خطرناک ہے۔ اچانک زور دار دھماکے سے کان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تیز آواز کی وجہ سے کان کا پردہ پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تھوڑے وقت میں 70 ڈیسیبل سے زیادہ اور 120 ڈیسیبل سے اوپر کی آواز اچانک کانوں کو مستقل طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے۔



اپنے کانوں کی اس طرح حفاظت کریں:



بلند آواز سے بچیں

ایئرفون لگا کر اونچی آواز میں گانے مت سنیں۔

ایئر پلگ استعمال کریں جو شور کو روکتے ہیں۔

تیز آواز والے ماحول سے بچیں

کان کی اچھی حفظان صحت کو برقرار رکھیں

اپنے کانوں کو ڈاکٹر سے صاف کروائیں۔

اپنی سننے کی صلاحیت کو چیک کریں۔



بنیادی وجہ:

سماعت سے محرومی کی بنیادی وجوہات میں بڑھاپے، زیادہ شور ،وراثت، نقصان دہ یا دیگر بیماریوں کے لیے دی جانے والی دوائیں، کان میں انفیکشن، چوٹ، ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس، زیادہ شراب نوشی یا سگریٹ نوشی شامل ہیں۔



اگر کان بہتا ہے تو:

کان میں پانی داخل نہ ہونے دیں اور کسی قسم کا مائع نہ ڈالیں۔

پیپ یا مواد کو صاف اور نرم کپڑے سے صاف کریں۔

بدبو یا پیپ یا مواد میں خون آنا سنگین بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں۔

کان سے مسلسل مواد خارج ہونے کی وجہ سے بہرا پن ہو سکتا ہے۔

فوری طور پر مرکز صحت میں اپنا معائنہ کروائیں۔