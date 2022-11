نوئیڈا: اترپردیش کے گریٹر نوئیڈا کے ایکسپومارٹ سینٹر میں ای ٹی ٹیک2022 کا افتتاح کیا گیا ۔یہ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹرز، پرنسپلز، سی ای اوز، بزنس کیپٹن، ایچ آر پروفیشنلز اور پلے اسکولوں سے لے کر تعلیمی اداروں اور کارپوریٹس تک تمام سطحوں کے اساتذہ کو ایک ہی چھت کے نیچے لاتا ہے۔ ET Tech X 2022 Launched At India Expo Mart In Noida In Uttar Pradesh

یہاں وہ اپنے اداروں اور اسکولوں کے لیے مختلف وسائل کی موجودہ اور مستقبل کی اعلیٰ مانگ کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ نمائش انڈیا ایکسپو سینٹر اینڈ مارٹ، گریٹر نوئیڈا، انڈیا میں 11 نومبر 2022 تک جاری رہے گی۔

یہ تعلیمی تربیتی ٹیکنالوجی کے حل پر ایک بین الاقوامی بی ٹو بی نمائش ہے۔ یہ کے جی سے پی جی تک تمام شعبوں کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے وسائل فراہم کرنے والی کارپوریشنوں کے لئے ایک مثالی پلیٹ فارم ہے۔ اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی جیسےوی آر پر مبنی سیکھنے، اسٹیم لرننگ، اے ٹی ایل لیب، ورچوئل اسمارٹ کلاسز، ایل ایم ایکس لرننگ، ای لرننگ، ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی، پروجیکشن ڈیوائسز، گیم بیسڈ لرننگ کی بہترین مصنوعات اور دلچسپ خدمات کی نمائش کی گئی ہے۔

ویوک وکرم، ڈائریکٹر، ایس ڈی پرومو میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ نے کہا، "نمائش کا بنیادی مقصد تعلیم کے میدان میں ہندوستان کو اہم بنانا ہے۔ یہ ایک مضبوط اجتماعی ردعمل ہے جس کی تعلیم پر وبائی امراض کے اثرات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شعبے کے طور پر، ہمیں اپنے بچوں کے ابتدائی بچپن کے سیکھنے کے تجربات میں جوابدہی بڑھانے کے لیے ہر اسٹیک ہولڈر، خاص طور پر والدین کی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب، پہلے سے کہیں زیادہ، بنیادی تعلیم میں مثالی تبدیلی کی ضرورت ہے جس میں بچے 'پڑھنا سیکھیں' سے زیادہ 'پڑھنا سیکھیں' تاکہ وہ خود سیکھنے والے بن جائیں۔