نوئیڈا: ریاست اترپردیش کے نوئیڈا کے تھانہ فیس 2 میں واقع میسرز آئی پی پرنٹ او پیک لمی؁ یڈ کے ملازمین گیٹ بند کر کے گیٹ کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں ۔Employees Protest Over NON Payment Of Salary In Noida In Uttar Pradesh ملازمین کے مطابق ان کی تین ماہ کی تنخواہ کے طور پر 48 لاکھ روپے کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق احتجاج میں بڑی تعداد میں خاتون بھی شامل ہیں جو شدید احتجاج کر رہی ہے۔

تنخواہ کی عدم ادائیگی پر ملازمین کا احتجاج اور ہنگامہ

آپ کو بتاتے چلیں کہ تھانہ فیس ٹو کے علاقے کے ہوزری کوپلیکس کے سی بلاک کی اس کمپنی کے باہر یہ احتجاج اور ہنگامہ مسلسل 20 دنوں سے جاری ہے۔ لیکن اب تک کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔

کمپنی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جو معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن گیٹ پر شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ 200 کے قریب ملازمین کو تین ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی۔ اے سی پی قادر بھی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور ملازمین کو سمجھانےکی کوشش کر رہے ہیں۔Employees Protest Over NON Payment Of Salary In Noida In Uttar Pradesh