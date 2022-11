دور جدید میں ایک جانب جہاں ٹیکنالوجی کا بول بالا ہو اور رپورٹ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی مشینوں سے ہی ہو، ایسے وقت میں لوگوں کی جانب سے قدیم طریقہ علاج حجامہ کو اپنایا جانا ہی حجامہ کو منفرد بناتا ہے۔ آج کل حجامہ عوام میں مقبول ہوتا جارہا ہے جو کہ علاج کے نقطہ نظر سے نہایت ہی مفید ہے۔ شاید اسی لیے اس کی جانب لوگ راغب ہو رہے ہیں کیوں کہ یہ زمانہ قدیم کے طب کا سب سے مقبول ترین عمل ہے۔ Hijama is popular among the people of Aligarh





ریاست اترپردیش کے ضلع علی گڑھ میں حجامہ پر پہلی معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پی) تیار کرنے والے علی گڑھ کے ڈاکٹر شاہد ملک نے کہا کہ حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کا وجود انسان کے وجود کے ساتھ ہی دنیا میں متعارف ہوا۔ حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں مریض کے جسم پر مختلف حصوں پر گول گول اور کپ کی طرح کے آلات لگا دیے جاتے ہیں جو جسم کے خراب خون کو باہر کردیتا ہے جسے انگریزی میں کپنگ تھریپی کے نام سے جانتے ہیں۔ حجامہ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر شاہد ملک نے کہا کہ بانی مڈیسین بقرات نے بھی حجامہ کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طبیب اور ڈاکٹرز ہوئے ہیں ان سبھی نے حجامہ کا ذکر کیا ہے چاہے وہ ابن سینا ہوں یا راضی ہی کیوں نہ ہوں۔







ڈاکٹر شاہد نے مزید بتایا حجامہ کے چھ مختلف کپ ہوتے ہیں، حجامہ کپ کا استعمال پیماری اور مریض کے مطابق کیا جاتاہے، حجامہ کرنے سے قبل مریض کی چھ مختلف جانچ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حجامہ ایک غیر جراحی طریقہ علاج ہے جو نظام تنفس یعنی سانس کی نلی میں پیدا ہونے والی بہت سی مضر امراض، بشمول سینے اور پھیپھڑوں میں پیدا ہونے والی تنگی سے راحت دلاتا ہے۔ حجامہ پھیپھڑوں (اور دوسرے اہم جسمانی اعضاء) کو حرکت دینے اور چست درست رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ بلغم کو آرام سے خارج کر سکے۔ ڈاکٹر شاہد ملک کی اہلیہ ڈاکٹر نصرت اختر نے خواتین کے حجامہ کرانے سے متعلق کہا کہ جن خواتین کو ماہواری میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے حجامہ نہایت کارگر تسلیم کیا جاتا ہے۔ حجامہ سے محض گندا خون ہی نہیں نکالتے بلکہ اس سے جسم کے دیگر سیل کو بھی مزید طاقت ملتی اور وہ بہتر انداز میں کام کرتے ہیں۔





حجامہ کرانے والے ضلع علیگڑھ کے رہائشی محمد شاہ رخ نے کہا کہ 'میں حجامہ کے متعلق سن رہا تھا کہ اس سے گندے خون نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کے امراض میں کمی آجاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی حجامہ کرایا کیوں کہ میرے چہرے پر مہاسے وغیرہ ہیں،شاہ رخ نے مزید بتایا حجامہ کراتے وقت مجھے کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوئی اور حجامہ کرانے کے بعد مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اگر ہم جدید طریقہ علاج اور قدیم طریقۂ علاج کا موازنہ کریں تو ہم پاتے ہیں کہ آج ہماری بیماری کا فیصلہ مشین اور رپورٹس کرتی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب ہم اپنی تکلیف کا خود فیصلہ کرتے تھے اور حکیم سے رجوع کرنے کے بعد بیماری کے کوائف کی بنیاد پر دوا لیتے تھے۔



