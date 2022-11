کانپور:اترپردیش کے کانپور کے چمپن گنج علاقے میں جائیداد تنازع کو لے کر بیٹوں نے اپنے مامو پر ماں کو قتل کرنے کا الزام لگایا ہے ۔ ضلع مجسٹریٹ نے خاتون کی لاش کو قبر سے نکال کر دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی ہدایت دی ہے۔District Magistrate Order To Open Gravyard After Son Doubt Her Mother Was Murder In Kanpur

بیٹے کا ماموں پرماں کو قتل کرنے کا الزام

شاہ فیض انصاری نے اپنے مامو پر اپنی ماں کا قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہاکہ بلهور علاقے میں ان کی ماں کے نام ایک زمین کو حاصل کرنے کے لئے اس کے مامو نے اس کی ماں کا قتل کر دیا ہے،اس پر شبہ ہونے پر انہوں نے ضلع مجسٹریٹ سے تحریری شکایت کی۔اس پر ضلع مجسٹریٹ نے اپنی تحقیق میں کچھ چیزوں کو مشکوک پایا.

بیٹوں کا ماموں پرماں کو قتل کرنے کا الزام

ضلع مجسٹریٹ نے پورے معاملے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے مقتولہ کی لاش کو قبر سے نکال کر دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا ہے۔انہوں نے کہاکہ اگر قمرجہاں کی موت قتل کی وجہ سے ہوئی ہے تو ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ۔