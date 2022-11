میرٹھ:ریاست اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں ماچھرا بلاک کے گاؤں بہرودا کے اسکول کا ویڈیو گزشتہ پیر کے روز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ویڈیو شہر میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے. District Administration Order Probe Into Using Urdu Poet During Prayer

اس ویڈیو میں اسکول کے بچے "میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پر چلانا مجھ کو" گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے اس نظم کو اسکول میں دعا کے طور پر گانے کے خلاف احتجاج کیا-

ان کا الزام ہے کہ یہ ایک خاص طبقے کےلیے دعا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے سیوا رام نے اس معاملے کی اطلاع میرٹھ ایم پی راجندر اگروال اور بی جے پی منڈل صدر انکت تیاگی کو دی۔ سیوا رام کا الزام ہے کہ اسکول میں ہندو بچوں کو زبردستی اردو کی کتابیں دی جارہی ہیں۔ محکمہ تعلیم کے افسر کا کہنا ہے کہ صرف مسلم بچوں کو اردو کی کتابیں دی گئی ہیں۔ اسکول میں 213 طلباء رجسٹرڈ ہیں اور نو اساتذہ ہیں۔ ہیڈ ماسٹر پریم چند ہیں۔

وہیں معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میرٹھ ڈی ایم نے بی ایس اے یوگیندر کمار کے ذریعے اس کی جانچ کرانے کی بات کہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اسکول قوانین سے الگ کوئی گڑبڑی پائی جاتی ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی. District Administration Order Probe Into Using Urdu Poet During Prayer