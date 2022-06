ریاست اترپردیش کے ضلع میرٹھ میں انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی جانب سے ایک پیس میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی،آئے دن سوشل میڈیا اور ٹی وی مباحثہ کے ذریعے ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف بیان بازی سے ملک میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.لہذا ایسے شر پسند عناصر سے شہر کو محفوظ رکھنے کے مقصد سے اس میٹگ کا انعقاد کیا گیا۔

میٹنگ منعقد

Meeting with Religious Leaders to Make the Environment of Meerut peaceful

بی جے پی کی قومی ترجمان نوپور شرما کےذریعہ شان رسالتﷺ میں گستاخی کی گئی تھی، جس کے خلاف ملک کے متعدد ریاستوں کے مختتلف علاقو ں میں نوپور شرما کے خلاف احتجاجی مظاہرے کئے گئے،اس کے علاوہ خلیجی مما لک نے اس معاملے پر اعتراض جتایاتھا۔

میرٹھ میں بھی مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے مقصد سے ضلع انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی جانب سے ایک امن کمیٹی کی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں تمام مذاہب رہنماؤں نے شرکت کی،اورملک میں امن سلامتی بنائے رکھنے پر زور دیاگیا۔

اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی مذاہب کی توہین کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کا بات کہی گئی ساتھ ہی اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ منطر عام پر آتا ہے تو مذہبی رہنما اس معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کرینگے تاکہ شہر میں امن و امان بر قرارا رہ سکے۔

بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے بیان کے بعد جس طرح کانپور میں تشدد کے واقعات سامنے آئے تھے،اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹھ میں اس میٹنگ کا انعقاد کیاگیا۔