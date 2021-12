نوئیڈا: کانگریس ویاپار منڈل(بزنس سیل) Congress vyapar manda کے نو منتخب ریاستی نائب صدر جیتندر امباوت کی آج لکھنؤ سے نوئیڈا آمد پر کانگریس کارکنان نے شاندار استقبال کیا۔

کانگریس تاجروں کو متحد کرکے پارٹی کو مضبوط کرے گی

اس دوران اے آئی سی سی کے رکن دنیش اوانہ نے کہا کہ 'کانگریس کے اعلیٰ قیادت پارٹی کے کارکنوں کو ذمہ داری دے کر نوئیڈا میں تاجروں کو جوڑ کر پارٹی کو مضبوط Congress Will Unite the Traders in Noida کرنے کا کام کرے گی۔

کانگریس بزنس سیل Business Cell کے صدر ابھیشیک جین نے کہا کہ 'کانگریس پارٹی اترپردیش کی چھوٹی اور بڑی صنعتوں میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو ذمہ داری دے کر یہ احساس کرانا چاہتی ہے کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ سے تاجروں کے حق میں رہی ہے۔

اس موقع پر اے آئی سی سی ممبر دنیش آوانہ، سابق میٹروپولیٹن صدر شہاب الدین، اترپردیش کانگریس کمیٹی بزنس سیل کے ریاستی نائب صدر جتیندر امباوت، کے علاوہ دیگر رہنما موجود تھے۔