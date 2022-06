نوئیڈا: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی کی جانب سے نوئیڈا گوتم بدھ نگر کے محکمۂ صحت کو دو نئی ایمبولینس دی گئی ہیں۔ دونوں 108 ایمبولینس کو سی ایم او ڈاکٹر سنیل کمار شرما نے اپنے دفتر سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اب اس نمبر کی ایمبولینسز کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں وہ ضلع کے مختلف حصوں سے مریضوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال یا صحت کے مراکز تک پہنچانے کا کام کرتی رہیں گی۔ ایمبولینس کی تعداد بڑھنے سے دور دراز کے گاؤں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو آسانی سے سرکاری ہسپتال یا دیگر صحتِ مراکز پر پہنچ سکیں گے۔ Chief Minister Yogi has Donated the New Ambulances to the Noida

لیکن یہ بھی سچ ہے کہ صرف ایمبولینس کی تعداد بڑھانے سے سروس بہتر نہیں ہوگی بلکہ ڈرائیور اور دیگر عملہ کو بھی فعال اور چست درست ہونا لازمی ہے تا کہ فوری لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ بعض اوقات فون کرنے کے بعد کافی تاخیر سے ایمبولینس ضرورت مندوں تک پہنچتی رہی ہیں۔