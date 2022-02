ریاست اتر پردیش کے بارہ بنکی میں صدر اسمبلی نشست سے پرچہ نامزدگی خارج ہونے سے ناراض دعویداروں نے احتجاج کیا۔ پرچہ نامزدگی خارج ہونے والے تمام امیدواروں کا الزام ہے کہ یہ کام سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ Candidate protest over nomination rejection in Barabanki تمام امیدواروں کا مطالبہ ہے کہ انہیں ایک بار اور موقع دیا جائے۔ Nomination Papers of 20 Candidates from Barabanki Sadar constituency



واضح رہے کہ بارہ بنکی میں تقریبا 20 امیدواروں کی پرچہ نامزدگی میں خامی ہونے کی وجہ سے خارج کیا گیا ہے۔ ان پارٹیوں کے امیدواروں کے ساتھ آزاد امیدوار بھی شامل ہیں۔ Nomination Papers Rejected in Barabanki

بارہ بنکی صدر سیٹ پر پیس پارٹی کے امیدوار مولانا اخلاق کی پرچہ نامزدگی بھی خارج کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کی پرچہ نامزدگی سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے اشارے پر خارج کی گئی ہے۔ peace Party Candidate Nomination Paper Rejected from Sadar Assembly seat Barabanki

پرچہ نامزدگی خارج ہونے والے تمام امیدواروں کا الزام ہے کہ انہیں پرچے میں بتائی گئی خامی کو درست کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ان کے نامزدگی کو خارج کرنے کی تیاری پہلے سے کی جارہی تھی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے پرچہ کو تسلیم کیا جائے تاکہ انہیں انتخابات میں شامل ہونے کا موقع مل سکے۔ چاہے اس کے لئے انتخابات کی تاریخ کو آگے ہی کیوں نہ بڑھانی پڑے۔

بارہ بنکی میں پرچہ نامزدگی خارج ہونے پر امیدواروں کا احتجاج

