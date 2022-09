میرٹھ: مغربی اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں بی جے پی اقلیتی مورچہ نے وزیراعظم نریندر مودی کی 73 وی سالگِرہ کے موقع پر غریبوں میں کیک تقسیم کیا۔ Cake Distribution On PM Narendra Modi 73rd Birthday In Meerath In West Uttar Pradesh

اقلیتی مورچہ کے کارکنوں نے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مودی جی جیسا وزیراعظم ہم کو ملا ہے۔ مودی جی نے تمام طبقات کے لئے یکساں فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی برادری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا، مودی جی کی قیادت میں ہی ملک عالمی گرو بنے گا۔ اقلیتی مورچہ مودی جی کی اچھی صحت اور لمبی عمر کے لئے دعائیں کی۔

وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش کے موقع پر جہاں ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے وہیں میرٹھ میں بی جے پی اقلیتی مورچہ نے بھی اس دن وزیراعظم کی لمبی عمر کی دعائیں کی. ساتھ ہی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نعرے کو بھی عوام تک پہنچانے کا عہد کیا ۔Cake Distribution On PM Narendra Modi 73rd Birthday