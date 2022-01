سہارنپور: لاش انتہائی بوسیدہ ہوچکی تھی، تاہم لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے The Body Has Been Sent For Autopsy، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ متوفی کے لواحقین نے بتایا کہ متوفی دیوبند جیل میں صفائی کا ملازم تھا اور 23 تاریخ کو ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر واپس نہیں آیا، ساتھ ہی لواحقین نے بتایا کہ متوفی کی نہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں سب کچھ کیسا ہے۔ گھر والے مسلسل اپنے والد کو ڈھونڈ رہے تھے اور تھانہ میں گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی تھی۔

سہارن پور کے ڈھمولا ندی سے صفائی ملازم کی لاش برآمد

متعلقہ معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے ایس پی سٹی راجیش کمار SP City Rajesh Kumar نے بتایا کہ مرنے والے کی شناخت 58 سالہ راجکمار والمیکی کے طور پر ہوئی ہے، متوفی کے رشتہ داروں نے اسے پہچان لیا ہے، وہ دیوبند جیل میں صفائی کا ملازم تھا اور بیری باغ کا رہنے والا تھا۔

انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید تفتیش کی جائے گی۔