نوئیڈا: اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے امیدواروں کی فہرست بی جے پی دہلی ہیڈکوارٹر میں جاری کردی گئی۔ اگر ہم اس فہرست کی بات کریں تو پارٹی نے گوتم بدھ نگر سے نوئیڈا، دادری اور جیور سیٹوں سے سیٹنگ امیدواروں پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے پھر ٹکٹ دیا ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیٹے پنکج سنگھ کو دہلی سے متصل نوئیڈا اسمبلی سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ دادری سیٹ سے تیج پال ناگر اور جیور اسمبلی سیٹ سے دھیریندر سنگھ کو امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ The BJP retains confidence in its three sitting MLAs



فہرست کے مطابق یوگی حکومت نے تینوں ایم ایل اے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نوئیڈا قانون ساز اسمبلی کے موجودہ ایم ایل اے پنکج سنگھ ہیں۔ دادری ودھان سبھا کے موجودہ ایم ایل اے تیج پال ناگر ہیں اور جیور ودھان سبھا کے موجودہ ایم ایل اے ٹھاکر دھیریندر سنگھ ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

اتر پردیش حکومت نے ایک بار پھر تینوں لیڈروں کو میدان میں اتارا ہے۔ تینوں کے ٹکٹ فائنل ہو چکے ہیں۔ یہ اعلان بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر میں کیا گیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے ایک بار پھر تینوں ایم ایل اے پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔