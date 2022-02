غازی آباد: اترپردیش کے ضلع غازی آباد کے لونی سے بی جے پی رکن اسمبلی نند کشور گرجر کی پٹائی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل Video of Nand Kishore Gurjar being beaten goes viral ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں صاف طور پردیکھا جارہا ہے کہ ایک شخص پر کچھ لوگ حملہ کررہے ہیں اور وہ خون سے لہو لہان ہے۔

اس معاملے کے حوالے سے نند کشور گرجر نے ویڈیو کو فرضی بتاتے ہوئے کچھ یوٹیوب چینل اور کچھ فیس بک آئی ڈی کے خلاف تھانہ لونی میں شکایت درج کرائی BJP Leader's Complaint on Viral Video ہے۔

نند کشور کرجر کا کہنا ہے کہ 'یہ ویڈیو فرضی ہے، 15 فروری کو یوپی ایسٹ یوتھ کانگریس کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ویڈیو ٹویٹ کیا گیا اور لکھا گیا ہے کہ 'غازی آباد ضلع کی لونی ودھان سبھا کے بی جے پی رکن اسمبلی نند کشور گرجر کو عوام نے منوج تیواری بنا دیا ہے۔

راہل گاندھی نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ بی جے پی والوں کا گھر سے اس بار باہر آنا مشکل ہو جائے گا۔ عوام سوال بھی کریں گا اور دھلائی بھی۔

ویڈیو

ایم ایل اے نند کشور گرجر نے تھانہ لونی میں دی نیشن کے یوٹیوب چینل این ڈی بی 24 اور فیس بک پیج کے خلاف شکایت درج کرائی ہے اور کہا ہے کہ یہ ویڈیو ان کا نہیں ہے۔

رکن اسمبلی نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص کی طرف سے مجھ پر حملہ کرنے کا ویڈیو وائرک کرکے میری سماجی ساکھ کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ یوٹیوب چینل پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں پس منظر میں آواز دینے والی خاتون کا نام شگوفہ سعیدہ BJP Leader's Complaint on Viral Video بتایا گیا ہے۔

تحریر میں اس خاتون کا نام بھی لیا گیا ہے۔ ایم ایل اے نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فرضی ویڈیوں چلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کی جائے اور اس موادکو سوشل میڈیا سے ہٹوایا جائے۔