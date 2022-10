مئو: اترپردیش کے ضلع مئو کے رانی پور تھانہ علاقے میں شراب کے نشے میں دیوالی کی رات لاٹھی ڈنڈے سے مارپیٹ کے دوران ایک شخص کی موت ہوگئی جبکہ دیگر چار شدید طور سے زخمی ہوگئے جنہیں علاج کے لئے بی ایچ یو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔Clash Between Two Groups In Mau

اڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس تربھون ناتھ ترپاٹھی نے بتایا کہ تھانہ رانی پور کے پڈری گرام سبھا میں شراب کے نشے مست دو فریقین میں تنازع ہوگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ مارپیٹ میں تبدیل ہوگیا۔ لاٹھی۔ڈنڈوں سے ہوئی مارپیٹ میں بی ڈی سی اجیت کمار(25) کی موقع واردات پر ہی موت ہوگئی جبکہ اجیت ہی کے گروپ کے دیگر 4افراد زخمی ہوگئے جس میں ایک دیگر بی ڈی سی منوج کمار بھی شامل ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ سبھی زخمیوں کو وارانسی بی ایچ یو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سبھی کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ اس معاملے میں ملزم شیام رام کے خلاف نامزد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

یو این آئی