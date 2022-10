بریلی: اس میں طلباء داخلہ کے لیے اپنے کالج کی پسند کو تبدیل کرکے اپنی پسند کے کالج میں داخلہ لے سکیں گے۔ یونیورسٹی کو توقع ہے کہ اس میں ایک لاکھ سے زائد طلباء شرکت کریں گے۔ اس بار روہیل کھنڈ یونیورسٹی نے بی ایڈ کا امتحان منعقد کرایا ہے۔B ED counselling in Bareilly on 7th November In Uttar Pradesh

بی ایڈ پول کونسلنگ7 نومبر سے، طلبا کو اپنی پسند کے کالج میں داخلہ ملے گا

اسٹیٹ کوآرڈینیٹر، بی ایڈ داخلہ امتحان پروفیسر۔ پی بی سنگھ نے کہا کہ پول کاؤنسلنگ 7 نومبر سے ہوگی۔ اس میں طلباء کالج کا انتخاب بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ طلبہ کی کثیر تعداد اس میں شرکت کرے گی۔ آخر میں براہ راست کونسلنگ ہوگی۔ اس سے طلباء کالجوں میں براہ راست داخلہ لے سکیں گے۔

اس کے لیے پہلے 560 روپے کی فیس جمع کرانی ہوگی۔ فی الحال بی ایڈ کونسلنگ کا چوتھا مرحلہ جاری ، لیکن کونسلنگ میں تقریباً ایک لاکھ طلباء شرکت کرسکے ہیں۔ پول کونسلنگ 7 نومبر سے شروع ہوگی جو ایک ہفتہ تک جاری رہے گی۔

یہ بھی پڑھیں:AMU in Shanghai Rankings شنگھائی رینکنگ میں اے ایم یو مسلسل تیسری بار جگہ بنانے میں کامیاب

یونیورسٹی کا مؤقف ہے کہ گزشتہ سال لکھنئو یونیورسٹی کی جانب سے بی ایڈ۔ کی کونسلنگ کرائی گئی تھی۔ ابتدائی مرحلے میں کونسلنگ کی رفتار سست تھی تاہم پول کونسلنگ میں طلباء کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس دوران ڈائریکٹ کونسلنگ کا ریکارڈ بھی ایک لاکھ سے زیادہ تھا۔

یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر کرشنپال سنگھ نے جمعرات کو کہا کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ روہیل کھنڈ یونیورسٹی نے 6 جولائی کو بڑے پیمانے پر کمبائنڈ بی ایڈ کے داخلہ امتحان کا پرامن طریقے سے انعقاد کیا اور یہ امتحان مکمل طور پر نقل سے پاک اور کامیاب رہا۔ داخلہ امتحان میں 667463 امیدواروں نے شرکت کی تھی۔B ED counselling in Bareilly on 7th November In Uttar Pradesh