ریاست اترپردیش کے شہر علی گڑھ میں گزشتہ شب ایک ٹی وی چینل کے رپورٹر کو گولی مارنے کے الزام میں ملزم کوپولیس کے حوالے کیا گیا، ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور پستول کو بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔

بتایاجارہا ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے صحافی مکیش گپتا کو گزشتہ شب گولی مارنے کے الزام میں راہل پرتاپ سنگھ نامی شخص کو پولیس کے حوالہ کردیا گیا،ملزم کے قبضے سے ایک بائیک اور پستول بر آمد کیا گیا ہے۔



پولیس کے مطابق صحافی مکیش گپتا اور راہل کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازعہ ہوگیا،بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں باہم دست و گریباں ہوگئے،اسی درمیان مکیش گپتا پر راہل نے گولی چلادی،جس کے سبب وہ زخمی ہوگئے،جس کے بعد انہیں جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں داخل کیاگیا،جہاں اب ان کی حالت خطرہ سے باہر بتائی جارہی ہے ۔



علیگڑھ ایس ایس پی کالاندھی نیتھانی نے کہا کہ صحافی مکیش گپتا پر حملہ کرنے والا مقامی ایجنٹ اسی بازار علاقہ کا ہے، جس کا نام راہول پرتاپ سنگھ ولد راجیش پرتاپ سنگھ ہے،جسے گرفتار کرلیاگیاہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وارادت میں استعمال ہونے والی بُلٹ موٹر سائیکل اور پستول بر آمد کیاگیاہے،ملزم سےپوچھ گچھ جاری ہے۔