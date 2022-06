ریاست اتر پردیش کے شہر مرادآباد میں واقع مدرسہ تاج البنات کے سالانہ جلسہ کا انعقاد عمل میں آیا،اس جلسہ کا اہتمام مذکورہ علاقہ میں واقع شادی خانہ کے وسیع و عریض احطہ میں ہوا،اس سالانہ جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا،تلاوت قرآن کے بعد بارگاہ رسالت مآب ﷺ نعت کے گلدستہ پیش کئے گئے،پروگرام کے اختتام پر طلبا و طالبات کی حوصلہ افزائی کی گئی،اور انہیں انعامات و اکرامات سے نوازاگیا۔ Prizes Were Awarded to the Students of Madrasa Taiz-ul-Banat

سالانہ جلسہ کا انقعاد

پروگرام کے آخر میں علاقہ کے سرکردہ افراد اور مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کی بھی عزت افزائی کی گئی۔

مزید پڑھیں:Jamia Qasmia Madrasa Darul Uloom Zakaria: مدرسہ جامعہ قاسمیہ دارلعلوم زکریا میں شعبہ عربی اور افتاح کا آغاز

مدرسہ کے مینیجر فصیح الرحمن بیگ نے سالانہ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم سے ہی انسان کے اندر نکھار اور سنجیدگی آتی ہے ،انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی قوم تعلیم سے دور رہ کر ترقی کے مناز ل طے نہیں کرسکتی۔تعلیم کے تئیں لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، مدرسہ کے بچوں نے بھی کئی محکموں میں اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔