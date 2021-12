ریاست اترپردیش کے شہر علی گڑھ میں واقع شہرت یافتہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے 'قومی ایفی سائیکل 2021 ورچوئل مقابلہ' میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ Hybrid Electric Vehicle Competition

ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کی سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرنگ (ایس اے ای) کی 'گرین وارئیرس' کی ڈیزائن کردہ تین پہیوں والی ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل "جیک ڈا" (JACKDAW) نے 'قومی ایفی سائیکل 2021 ورچوئل مقابلہ' میں کل ہند سطح پر مجموعی طور سے پانچویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہونڈا، ماروتی سزوکی اور آئی سی اے ٹی اس مقابلے کے اسپانسر تھے۔ Society of Automotive Engineers (SAE) Z H College of Engineering and Technology Green Warriors three-wheeled hybrid electric vehicle Jackdaw



پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں اور ماحولیاتی مسائل کے سبب الیکٹرک گاڑیاں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ پر توجہ دے رہی ہیں اور امید ہے کہ آئندہ وقت میں ان گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔



ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ کی 9 رکنی ٹیم گرین وارئیرس کے چھ ماہ تک پروجیکٹ پر کام کرنے کے بعد بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ گرین وارئیرس کے ذریعہ ڈیزائن کردہ تین پہیوں والی ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل "جیک ڈا" (JACKDAW) نے 'قومی ایفی سائیکل 2021 ورچوئل مقابلہ' میں پانچواں مقام حاصل کیا ہے۔

ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل مقابلے میں اے ایم یو طلبہ کی بڑی کامیابی

ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے مکینیکل انجینئرنگ شعبہ کے طلبہ سید تیمور علی (کپتان)، اننت اگروال (نائب کپتان)، محمد سیف عثمانی (مینیجر)، ابھیشیک کمار (خازن)، ارقم ہاشم صدیقی، ہیسم خورشید، ہرش وارشنے، محمد سمیر اور محمد سہیل پر مشتمل ٹیم کی ڈیزائن کردہ الیکٹرک گاڑی نے پروجیکٹ پلان میں اول مقام، ڈیزائن ویلیڈیشن پلان اور آئی پی جی کار میکر ڈائنامک ایویلویئشن میں چوتھا مقام، انڈیورنس میں پانچواں مقام حاصل کیا ہے۔ٹیم کے اراکین نے کہا کہ ہم نے ایئروڈائنمک الیکٹرک گاڑی کا تصور پیش کیا جس میں کارگردگی اور سلامتی دونوں کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اس میں ایڈوانسڈ ڈرائیور اسسٹنس سسٹم، سیٹ بیلٹ ریمائنڈر، ایڈجسٹ کیے جا سکنے والے ہینڈلیمپ، انفو ٹینمنٹ سسٹم اور دیگر سیفٹی نظام کو شامل کیا گیا ہے۔ٹیم اراکین نے مزید کہا کالج جائے بغیر آن لائن طریقے سے چیزوں کو سیکھنا اور ان کا اطلاق کرنا آسان نہیں تھا مگر فیکلٹی ایڈوائزرس نفیس احمد اور ڈاکٹر سید محمد فہد انور کی رہنمائی اور شعبہ کے تعاون سے ہماری مشکل آسان ہوگئی اور انسانی طاقت کے ساتھ ساتھ الیکٹرک نظام سے چلنے والی گاڑی کو ہم ڈیزائن کر سکےْٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے مکینیکل انجینئرنگ شعبہ کے صدر پروفیسر محمد مزمل نے کہا کہ ٹیم گرین وارئیرس کی کامیابی دیگر طلبہ کے لیے بھی باعث تحریک بنے گی۔ مزید پڑھیں: اے ایم یو اساتذہ اور طالب علم کی انوکھی ایجاد