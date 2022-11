علی گڑھ:ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے جو دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے لئے ایک بہت ہی مشہور درجہ بندی ایجنسی ہے۔ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ تحقیقی مشن پر زور دیتے ہوئے دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں کی حتمی فہرست فراہم کرتی ہے۔AMU Social Sciences Studies At Top In Indian Institutions In Times Higher Education Rank

سوشل سائنسز میں دنیا بھر میں درجہ بندی کرنے والے کل 941 اداروں میں سے صرف ہندوستان کے 11 ادارے ہیں جنہیں درجہ بندی دی گئی تھی۔ اے ایم یو (عالمی درجہ نمبر 301-400 کے ساتھ) ہندوستان میں واضح طور پر سب سے اوپر کی پوزیشن پر ہے جس میں ہندوستان کے باقی تمام دس ادارے اس سے نیچے ہیں۔

سوشل سائنسز میں اے ایم یو کو ہندوستانی اداروں میں پہلا درجہ۔

اے ایم یو درجہ بندی کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر ایم سلیم بیگ نے بتایا کہ مارچ 2022 کے دوران ہمارے جمع کرائے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے حال ہی میں اپنی عالمی یونیورسٹی کی درجہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اس سال کے نتائج میں 104 ممالک کی 1799 اعلیٰ ترین یونیورسٹیاں شامل ہیں، جو انہیں سب سے بڑی اور متنوع بناتی ہیں۔

یونیورسٹی کی درجہ بندی پیرامیٹرز میں تدریسی معیار، عملے سے طالب علم کا تناسب، ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا، تحقیق کا معیار، حوالہ جات، بین الاقوامی طلباء کی تعداد/ عملہ/ تعاون، اور صنعت کی آمدنی (علم کی منتقلی) شامل ہیں۔اس سال کے موضوع کے لحاظ سے کے درجہ بندی کے نتائج میں، AMU کو 7 مضامین میں درجہ دیا گیا ہے اور وہ درج ذیل ہیں:

سوشل سائنسز:

دنیا بھر میں کل 941 اداروں میں سے عالمی درجہ بندی301-400۔



لائف سائنسز:

دنیا بھر میں کل 1017 اداروں میں سے عالمی درجہ401-500۔



انجینئرنگ:

دنیا بھر میں کل 1306 اداروں میں سے عالمی درجہ501-600۔



فزیکل سائنسز:

دنیا بھر میں کل 1307 اداروں میں سے عالمی درجہ 601-800۔



طبی اور صحت:

دنیا بھر میں کل 1001 اداروں میں سے عالمی درجہ بندی #501-600۔



بزنس اینڈ اکنامکس:

دنیا بھر میں کل 870 اداروں میں سے عالمی درجہ بندی 501-600۔



کمپیوٹر سائنس:

دنیا بھر میں کل 974 اداروں میں سے عالمی درجہ601-800۔



اس سال کے مضامین کے لحاظ سے درجہ بندی کے نتائج میں اے ایم یو کو 7 مضامین میں درجہ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اے ایم یو کو پچھلے سال 5 مضامین میں اور دو سال پہلے صرف 4 مضامین میں درجہ دیا گیا تھا۔ یہ کئی شعبوں میں اے ایم یو میں ہمہ جہت کارکردگی میں بہتری کا واضح اشارہ ہے۔

پروفیسر بیگ نے مزید بتایا ہر سال ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں زیادہ تعداد میں ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ درجہ بندی کرنے والے اداروں کی تعداد چار سال پہلے 1258 تھی جو اس سال 1799 ہوگئی ہے۔ یونیورسٹی کی رینکنگ کے لیے کمیٹی کے تمام اراکین کی جانب سے، میں یونیورسٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی مسلسل مدد، حوصلہ افزائی اور تعاون کے لیے اس مشکل کام میں۔

ڈاکٹر مراد احمد خان (اسسٹنٹ پروفیسر) نے سوشل سائنسز میں اے ایم یو کو ہندوستانی اداروں میں پہلا درجہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور علیگ برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہم مستقبل میں اور بہتر کریں گے اور ہمیں تحقیق میں اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔