ریاستی سطح کے گھوڑ سواری مقابلہ 'اتر پردیش ہارس شو' میں علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کی رائیڈنگ کلب (ایم یو آر ڈی) کی رائیڈر اور اے ایم یو شعبہ جغرافیہ کی ریسرچ اسکالر کلثوم صلاح الدین نے سونے اور چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ AMU Rider Wins Gold And Silver In Two Horse Shows



کلثوم نے کہا ان مقابلوں میں شرکت سے اعلیٰ سطح پر اے ایم یو کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا اور تمغہ جیتنے سے بڑے مقابلوں کے لیے کوالیفائی کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور یونیورسٹی کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کرنی ہے“۔



رائیڈر کلب کے کوچ محمد عمران نے ٹیلی فون پر اطلاع دیتے ہوئے بتایا اس بار ایم یو رائیڈنگ کلب کی ٹیم نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، کلثوم سمیت دیگر طلباء نے بھی تمغہ حاصل کئے ہیں۔ ایم یو رائیڈر کلب کی ٹیم 18 دسمبر کو علیگڑھ مسلم یونیورسٹی واپس آئیں گی۔



واضح رہے کلثوم اس سے قبل کئی قومی اور علاقائی سطح کے گھوڑ سواری مقابلے جیت چکی ہیں۔ وہ اے ایم یو ہارس رائیڈ نگ کلب میں سیکشن کمانڈر اور شعبہ جغرافیہ میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں۔

