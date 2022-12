نوئیڈا:بی جے پی نے مسلمانوں میں بھی اپنے پسند اور نظریات کے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔اس نے مسلمانوں کو طبقات میں تقسیم کر کے اپنی ہم خیال تنظیم بنا کر میدان میں اتار دیا ہے۔All India Pasmanda Muslim Meeting Organised in Noida

آل انڈیا پسماندہ مسلم تنظیم قومی ترجمان شمیم ​​انور نے کہاکہ مسلم آبادی میں بڑی تعداد میں لوگ پسماندہ طبقے سے آتے ہیں، جو ترقی اور خوشحالی سے محروم ہیں۔

پسماندہ مسلم تنظیم کا پچھڑے مسلمانوں کے حق میں لڑائی جاری رکھنے کا عزم

انہوں نے کہا کہ آل انڈیا پسماندہ مسلم تنظیم ان پچھڑے ہوئے مسلمانوں کے لئے کام کر رہی ہے۔ہمیں سسٹم میں حصہ داری چاہیے۔جس کی لڑائی جاری ہے۔ ہمارے اپنے ہمیں اپنانے کو تیار نہیں، ہم اب اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔

ایڈووکیٹ شمیم ​​انور نے کارکنان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا وقت پسماندہ برادری کا ہو گا، جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی تذکرہ کیا۔وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ہمیں بہت پسماندہ بتایا ہے، وزیر اعظم کو بھی ہماری فکر ہے۔امید ہے آنے والا کل ہمارا ہو گا۔in Noida

All India Backward Muslim Organization turned out to be PM Modi's shill