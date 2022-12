مرادآباد: اتر پردیش کے ضلع مرادآباد میں چیف ڈیولپمنٹ آفیسر سمیت یادو اور جوائنٹ کمشنر انڈسٹریز یوگیش کمار نے آل انڈیا دستکاری ہفتہ کے تحت مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ براس سٹی مرادآباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران اعلیٰ عہدیداروں نے مرادآباد کے پیتل کے کارکنوں اور کاریگروں کے ذریعہ پیتل اور ایلومینیم کی مختلف اشیاء کو دیکھا اور جانچا۔ کاریگروں کی مہارت کی بھی تعریف کی۔ Program under All India Craft Week in Moradabad district

مرادآباد ضلع میں آل انڈیا کرافٹ ویک

تمام عہدیداران ہینڈی کرافٹس پبلک ویلفیئر سوسائٹی کے ریاستی دفتر دولت باغ پہنچے، جہاں سوسائٹی کے بانی و ریاستی صدر محمد طاہر اور براس ورکرز کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں اعظم انصاری، حاجی انور عباسی، انور علی صدیقی، افضل عباسی، اکبر عباسی نے شرکت کی۔ علی اشرفی، نزاکت حسین انصاری، مقصود حسین، شہید احمد، پنکج رستوگی کھلی عرف ببو، محمد شمیم، ​​وسیم احمد اور سید راشد علی وغیرہ نے افسران کا استقبال کیا اور انہیں علاقے کی مختلف فیکٹریوں کا معائنہ کرایا جہاں انہوں نے مزدوروں کی مہارت کو دیکھا۔ پیتل کی بھٹیوں کا دورہ کیا اور ان کے مسائل سنے۔