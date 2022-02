اترپردیش کے ضلع علی گڑھ پولیس نے قابل ستائش کام کیا، کئی درجن بچوں کو بازیاب کر کے آج لواحقین کے حوالے کیا ہے۔

ایس ایس پی کی جانب سے چلائے گئے آپریشن خوشی کے تحت گزشتہ 9 ماہ میں تقریبا 200 بچوں اور 150 لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کر لواحقین کے حوالے کیا گیا۔





اطلاعات کے مطابق علی گڑھ اور آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ کچھ ماہ سے معصوم بچوں کے اغواء کرنے کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا جس کو مدنظر رکھتے ہوئے 'آپریشن خوشی' کے تحت ان تمام لاپتہ اور اغوا کیے جانے والے بچوں اور لڑکیوں کو ڈھونڈنے کی مہم شروع کی گئی اور ضلع علی گڑھ پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تقریبا 350 بچوں اور لڑکیوں بازیاب کرکے ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا۔



اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے علیگڑھ ایس ایس پی، کلانیدھی نیتھانی نے بتایا کہ لاپتہ بچوں کے لیے ایک خصوصی مہم "آپریشن خوشی" کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ہم نے اب تک لاپتہ ہونے والے 200 بچوں کو بازیاب کر کے لواحقین کو واپس کر دیا ہے، اس کے علاوہ تقریباً 150 لڑکیوں اور بزرگوں کو بھی ان کے گھر والوں سے ملا دیا ہے جس سے گھر والوں کی خوشیاں واپس آگئی ہیں۔





ایس ایس پی نے مزید بتایا ہماری طرف سے چلائی جانے والی مہم بہت وسیع مہم ہے، مہم میں جو بچے چوری ہوئے تھے ان کے اہل خانہ کی جانب سے کی گئی شکایت پر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے بچوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا، اور ملزمین کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ جب کسی کے گمشدگی کی ابتدائی اطلاع آتی ہے تو سب سے پہلے بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن پر چیکینگ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی دیگر ریاستوں میں ٹیمیں بھیج کر ان کی چھان بین کی جاتی ہے اس میں ہماری ٹیم مسلسل کام کرتی ہے اور کم سے کم وقت میں بچوں کو ان کے خاندان سے ملانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔





ایس ایس پی نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا جب بھی کوئی کسی بچے کو پریشان، مایوس یا اکیلا دیکھیں تو وہ چائلڈ ہیلپ لائن نمبر 1089 پر اطلاع دیں تاکہ ہم جلد سے جلد اس کے گھر والوں تک پہنچا سکیں۔