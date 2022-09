میرٹھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی حنا سیفی کی یو این ینگ کلائمیٹ لیڈر بننے پر ضلع کا ہر شخص حیرت میں ہے، محض 19 سال کی حنا سیفی اب کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ Air pollution awareness campaign in Meerut from September 23





بھارت میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی رہنما حنا سیفی 23 ستمبر سے میرٹھ کے جانی بلاک کے سیسولا بزرگ گاؤں سے موسمیاتی تبدیلی پر ایک بڑی مہم کی شروعات کرنے جارہی ہیں۔ گلوبل کلائمیٹ اسٹرائیک کے تحت یہ مہم فرائیڈے فار فیوچر تنظیم کے بینر تلے شروع کریں گی۔

حنا سیفی 23 ستمبر سے اپنے لوگوں کو ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں آگاہ کریں گی۔ واضح رہے کہ حنا سیفی کو گزشتہ سال اقوام متحدہ نے بھارت کے 17 ینگ کلائمیٹ چینج لیڈرز میں بھی شامل کیا تھا۔ اور انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔







اس حوالے سے حنا کا کہنا ہے کہ وہ جس ماحول سے تعلق رکھتی ہیں وہاں لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس لیے سب کا خیال تھا کہ وہ بھی دسویں پاس کریں گی اور پھر شادی کر کے اپنے سسرال چلی جائے گی۔ لیکن وہ آگے بڑھنا چاہتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔

حنا نے بتاتی ہیں کہ وہ اسکول میں ماحولیاتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ ماحولیاتی تحفظ، فضائی آلودگی، قابل تجدید توانائی جیسے موضوعات کو سمجھ کر دوسروں کو اس سے آگاہ کرتی تھیں۔ حنا کا ماننا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں ماحولیات لوگوں کے لئے تشویش کا باعث ہے۔ شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ آلودگی گاؤں سے آرہی ہے اور گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ آلودگی شہر سے پھیل رہی ہے۔ اور حکومتیں بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی نظر آتی ہیں لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔