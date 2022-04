اترپردیش کے شہر میرٹھ کے نوچندی تھانہ علاقے کے شاستری نگر میں کل شام مسلم نوجوان کے ساتھ شر پسندوں نے بے رحمی سے پٹائی کیے جانے کا ویڈیو وائرل ہونے سے شہر میں تناؤ پیدا ہو گیا، وائرل ویڈیو کو سنجیدگی لیتے ہوئے میرٹھ پولیس نے اس معاملے میں کارروائی کی اور حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا جبکہ زخمی مسلم نوجوان کو ضلع ہسپتال میں داخل کرایا. Controversy Erupts in Meerut Over Video of Muslim Youth Being Beaten

ملزمین گرفتار

در اصل یہ معاملہ میرٹھ کے نوچندی تھانہ علاقے کے شاستری نگر کے سیکٹر 04 محلے کا ہے، جہاں روزہ افطار کے بعد گھر سے سامان لینے نکلے قاسم کے ساتھ علاقے کے ہی کچھ غیر مسلم نوجوانوں مارپیٹ شروع کر دی۔ قاسم کی اس قدر پٹائی کی وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا، جب قاسم کے گھر والوں کو اس کی جانکاری ملی تو وہ موقع پر پہنچے اور قاسم کو ہسپتال میں داخل کرایا ۔

اس معاملہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے سے پولیس بھی حرکت میں آئی اور قاسم پر حملہ کرنے والوں پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کی بات کہ رہی ہے، جبکہ قاسم کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کیا اب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ راہ چلتے کسی کوبھی مارا جائے گا، اس پر حکومت اور انتظامیہ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے.

مزید پڑھیں:Student Killed in Meerut Engineering College: میرٹھ کے انجینئرنگ کالج میں طالب علم کا قتل



ریاست اترپردیش اور ملک میں جس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو دیکھتے اس طرح کی واردات ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، ضروت منافرت کے ماحول کو ختم کرنے کی تاکہ کسی بھی مظلوم کو ظلم کا شکار نہ ہونا پڑے۔