بارہ بنکی، اتر پردیش: فوج میں تقرری کے لیے مرکزی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت میں احتجاج اور مظاہروں کا دور اب چھوٹے شہروں میں بھی شروع ہو گیا ہے. ریاست اتر پردیش کے بارہ بنکی میں سنیچر کو عام آدمی پارٹی سمیت متعدد پارٹیز نے اگنی پتھ کے خلاف پرامن مظاہرہ کیا۔ AAP Protests Against AgniPath۔ اور حکام کو میمورنڈم دیا. تمام پارٹیز کا مطالبہ ہے کہ حکومت اگنی پتھ اسکیم کو فوری واپس لے۔ AAP Protests Against AgniPath in BaraBanki Utter Pradesh

بارہ بنکی میں اگنی پتھ کی مخالفت میں عآپ کا احتجاج

خبر کے مطابق سنیچر کی صبح بارہ بنکی کے گنا دفتر میں عام آدمی پارٹی نے ضلع صدر دھرم ویر سنگھ کی قیادت میں دھرنا دیا. اس دوران عآپ کارکنان نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. عآپ کارکنان دھرنے کے بعد کلکٹریٹ میں میمورنڈم دینا چاہتے تھے. لیکن پولیس نے انہیں وہیں روکے رکھا۔ اس کے بعد وہاں مجسٹریٹ کو بلا کر میمورنڈم دلوایا. عآپ کے ضلع صدر دھرم ویر سنگھ کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت جو مختلف عوامی اداروں کو فروخت کر چکی ہے۔ اسے اپنے دوستوں کی کمپنیوں کے لیے ہوم گارڈز کی ضرورت ہے. اس لیے وہ اس اسکیم کے ذریعہ فوجیوں کو ہوم گارڈز کے کام میں لگانا چاہتی ہے۔ Protests Against Agneepath

بارہ بنکی میں اگنی پتھ کی مخالفت میں عآپ کا احتجاج

یہ بھی پڑھیں:

عام آدمی پارٹی کے ضلع صدر دھرم ویر سنگھ کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی منشا فوجیوں کو صرف سکیورٹی گارڈز بنانا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اگنی پتھ اسکیم Agnipath Scheme کو واپس لے. ساتھ ہی انہوں نے احتجاج کے نام پر ہو رہے پرتشدد مظاہروں کو بھی غلط قرار دیا۔