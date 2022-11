نوئیڈا:ریاست اترپردیس کے نوئیڈا کے دادری میونسپلٹی انتخابات کے مدنظر سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کی توجہ اپنی جانب راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں۔ Aam Aadmi Party To Contest All Seats In Local Body Polls کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے باڈی الیکشن انچارج اوم ویر پہلوان نے کہا کہ عام آدمی پارٹی باڈی الیکشن میں ہر سیٹ پر مضبوطی سے الیکشن لڑے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔

عام آدمی پارٹی بلدیاتی انتخابات میں تمام سیٹوں پر بھرپور مقابلہ کرے گی

انہوں نے کہا کہ پارٹی کا مقصد میونسپل کارپوریشن، میونسپلٹی اور نگر پنچایت میں پھیلی بدعنوانی کو ختم کرکے شہری نظام کو آسانی سے چلانا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی اور پنجاب میں اچھی تعلیم، بہتر طبی نظام، بجلی، پانی، خواتین کی حفاظت، صحت، ٹریفک نظام پر بہت اچھا کام کیا ہے۔

عاپ کے ضلع صدر بھوپیندر سنگھ جدون نے کہا کہ عام آدمی پارٹی امیدواروں کا انتخاب ٹرپل سی کی بنیاد پر کر رہی ہے ۔درخواست فارم کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے لیکن پارٹی اصولوں کے مطابق ہم ٹرپل سی کی بنیاد پر امیدواروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم درخواست دہندہ کی طرف سے جمع کرائے گئے دستاویزات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ عام آدمی پارٹی کے درخواست فارم کو لے کر عوام میں زبردست جوش و خروش ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کجریوال ماڈل کو پسند کر رہے ہیں۔Aam Aadmi Party To Contest All Seats In Local Body Polls