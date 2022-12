مرادآباد: جگر منچ، مرادآباد، اترپردیش میں تین روزہ جگر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، اس فیسٹیول میں شاعر جگر مرادآبادی کی یاد میں ایک پروگرام پیش کرتے ہوئے شاعر جگر مرادآبادی کو یاد کیا گیا۔ شاعر نذر بجنوری نے جگر منچ مرادآباد میں تین روزہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے دوران بہت سے ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے، اس دوران چار ویٹ کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ چار ویٹ ایسا پروگرام ہے کہ سن کر لوگ نشے میں دھت ہوجاتے ہیں۔ A three day Jigar Festival was Organized in Moradabad

ضلع امروہہ اور ضلع رام پور کی چار چار پر مشتمل دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔دونوں ٹیموں کی جانب سے محبت بھرے انداز میں غزلیں پیش کی گئیں۔بہترین کارکردگی ضلع رام پور کی رہی۔ جگر منچ پر چار ویٹ کے پروگرام کے انعقاد کا مقصد اس موسیقی کے کلچر کو بڑھانا تھا اور یاد رہے کہ چار ویٹ کی پریزنٹیشن سے پروگرام میں موجود ہر شخص کو محظوظ کیا گیا۔ چار وزن کے اس میچ میں رام پور کی ٹیم نے پہلی اور ضلع امروہہ کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی، دونوں ٹیموں کو اول اور دوسرے انعامات سے نوازا گیا۔