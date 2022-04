غازی آباد: اتر پردیش کے غازی آباد میں بے قابو اور مسلسل جرائم کی آنچ لکھنؤ تک پہنچتی رہی۔ جس کے بعد پولس ایکشن موڈ میں آ گئی ہے۔ منگل کی رات سے بدھ کی صبح تک غازی آباد میں تین مقامات پر انکاؤنٹرز ہوئیں۔ اس میں 5 شرپسندوں کو گولی لگی ہے۔ پولیس نے مقابلے میں پٹرول پمپ سے 25 لاکھ کی نقد لوٹ واردات میں ملوث ایک اور بدمعاش کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پنجاب نیشنل بنک میں ڈکیتی کرنے والے دو ملزمان پکڑے گئے۔ Three Encounters in 4 Hours in Ghaziabad

غازی آباد میں 4 گھنٹے میں 3 انکاؤنٹر



ایسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) اور مسوری پولس کا بدھ کی صبح چتوڑ جانے والے راستے میں انکاؤنٹر ہوا۔ اس دوران سندر نامی بدمعاش کی ٹانگ میں گولی لگی۔ وہ قصبہ لونی میں واقع راجیو گارڈن کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے اس کے پاس سے 7 لاکھ روپے، موٹر سائیکل اور پستول برآمد کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سندر کا ایک ساتھی مکیش دو دن پہلے انکاؤنٹر میں پکڑا گیا تھا، جس سے 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے تھے۔ 5 miscreants shot, one constable also injured



پوچھ گچھ کے دوران سندر نے بتایا کہ اس نے مکیش اور نندو کے ساتھ مل کر 28 مارچ کو گووند پورم سی بلاک میں پٹرول پمپ کے ملازمین سے 25 لاکھ روپے نقد لوٹے تھے۔ پٹرول پمپ کے ملازم آصف نے اسے اتنی رقم جمع ہونے کی اطلاع دی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف ایک پرانے کیس میں ہتھیار ڈال کر جیل جا چکے ہیں۔ سندر، جسے آج صبح گرفتار کیا گیا، پر دہلی، غازی آباد اور دیگر اضلاع میں ڈکیتی، ڈکیتی، چوری، قتل کی کوشش کے 16 مقدمات درج ہیں۔

