ادھم پور بارڈر سیکورٹی فورس اپنی شاندار روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسسٹنٹ ٹیسٹنگ سنٹر، ادھم پور میں منعقدہ ایک عظیم الشان کانووکیشن پریڈ اور حلف برداری کی تقریب کے دوران، کل 626 نئے کانسٹیبلوں نے، جن کا تعلق مہاراشٹرا اور گجرات سے ہے، ٹیسٹ میں حلف لیا اور ملک کے دفاع کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ دلباغ سنگھ، ڈائریکٹر جنرل، انڈین پولیس سروس، جموں و کشمیر نے بطور مہمان خصوصی اس موقع پر منعقدہ شاندار پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر مسٹر پردیپ کٹیال، انسپکٹر جنرل اور مسٹر سریندر سنگھ II، کمانڈنگ آفیسر نے ٹیسٹ کے مطابق مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی دلباغ سنگھ، ڈائریکٹر جنرل جموں و کشمیر پولیس نے عظیم الشان پریڈ اور موجود تمام معززین سے خطاب کیا۔ پریڈ کی قیادت نئے کانسٹیبل یادو وویک نے کی، مہمان خصوصی کی جانب سے نئے ایگزامینرز کو مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی پر ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ تقریب کے دوران ادھم پور کے اہم معززین، سویلین آرمی کے افسران، پولیس، مقامی انتظامیہ کے افسران، بارڈر سیکورٹی فورس کے افسران موجود تھے۔ Out Passing prade of BSF Constables at STC Udhampur

