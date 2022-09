ورنگل: ریاست تلنگانہ کے شہر ورنگل کے رہنے والے سید فرید الدین احمد نے اپنی اہلیہ گل نور کے ساتھ دھوکہ کیا Telangana Man Cheated with Wife گل نور برطانوی شہری ہیں۔ گل نور نے الزام لگایا کہ فرید الدین نے صرف شہریت حاصل کرنے کے لیے ان سے شادی کی کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم تھا۔ شادی کا فائدہ اٹھا کر برطانوی شہریت حاصل کرنے کے بعد فرید اپنی بیوی گل نور اور اپنے تین بچوں کو لندن میں چھوڑ کر واپس بھارت آگیا۔ Third Marriage with a Cheating

گل نور نے بتایا کہ British Citizen Wife Allegation فرید الدین نے ان سے شادی سے قبل بھی دو خواتین سے شادی کر چکا ہے اور سابقہ ​​دو شادیوں کو خفیہ رکھ کر انہیں دھوکہ دیا۔ فرید اب ان کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر بھی نہیں لیتا۔ فرید کی اہلیہ برطانوی شہری گل نور اس دھوکہ دہی پر اپنے شوہر کا مثالی ٹرائل چاہتی ہیں۔ اہلیہ گل نور کے مطابق سید فرید الدین احمد 26 مارچ 1970 کو ورنگل، تلنگانہ، انڈیا میں پیدا ہوئے، وہ فصیح الدین احمد اور زیب النساء بیگم کے بیٹے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق مذکورہ شخص نے پہلی شادی افروزہ سے کی جس سے ان کے دو بچے ہیں جن کا نام ثناء اور فیصل ہے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد فرید الدین برطانوی شہریت حاصل کرنے کے خواب کے ساتھ لندن چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی عاشورا نامی خاتون سے کی۔ اس جوڑے کا ایک بیٹا ہے جس کا نام کامران ہے۔ فرید الدین اپنا دوسرا خاندان بھی چھوڑ کر لندن میں غیر قانونی طور پر رہنے لگا۔ نتیجتاً اس کا وہاں قیام اور اپنی شہریت حاصل کرنا غیر یقینی ہو گیا۔ لیکن وہ لندن میں بسنے اور برطانوی شہریت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوگیا۔ بالآخر 2007 میں اس نے برطانوی شہری بیگم گل نور احمد سے شادی کی، شہریت حاصل کرنے کی خاطر اپنی سابقہ ​​دو شادیوں کو خفیہ رکھا۔ اس جوڑے کے تین بچے ہیں۔ پہلا بیٹا زیان سید احمد 2008 میں پیدا ہوا، دوسرا بیٹا ایان سید احمد 2012 میں اور تیسرا بیٹا ریان سید احمد 2018 میں پیدا ہوا۔

گل نور نے کہا کہ پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد، میں اپنے شوہر کے ساتھ ورنگل، تلنگانہ، انڈیا چلی گئی۔ میرے سسرال والوں نے بھی میرے شوہر کی سابقہ ​​شادی کو خفیہ رکھا۔ ہماری طویل ازدواجی زندگی کے ایک مرحلے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے پہلے دو شادیاں کی تھیں۔ چونکہ میرے والد اور والدہ زندہ نہیں ہیں، اس لیے اس واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد میرے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔

فرید کو برطانوی شہریت ملنے سے پہلے ان کی ازدواجی زندگی کے چند سال اچھے گزرے۔ فرید الدین کو اپنی اہلیہ بیگم گل نور احمد کی شہریت کی وجہ سے 2012 میں برطانوی پاسپورٹ (شہریت) ملا۔ شہریت ملنے کے فوراً بعد فرید بدل گیا، گل نور نے الزام لگایا کہ اس نے اس پر ذہنی تشدد کرنا شروع کر دیا۔

اس نے شکایت کی کہ فرید الدین نے پچھلے 15 سال سے خاندان کے تین بچوں سمیت ان کے باقاعدہ دیکھ بھال کے اخراجات ادا نہیں کیے ہیں۔ یہاں تک کہ بچوں کے الاؤنس کی رقم بھی اس نے چھین لی۔ فرید نے دھمکی دی کہ اگر اس نے دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ خاندان کو چھوڑ دے گا۔ "میں اپنے شوہر پر بچوں کے بارے میں سوچنے کے لیے دباؤ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے خاموشی سے یہ چیزیں برداشت کرتی تھی۔‘‘

سب کچھ کھونے کے احساس سے گل نور نے خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا۔ ایک موقع پر اس کے شوہر فرید نے گل نور سے بڑی رقم لی اور ورنگل، تلنگانہ، بھارت میں اپنے آبائی علاقے میں واپس چلا گیا، اور اسے بتایا کہ اس کے والد بیمار ہیں۔ گل نور نے اپنے شوہر فرید سے رابطہ کیا لیکن وہ اسے مزید بات نہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔

انھوں نے کہا کہ 'جب کووڈ وبائی بیماری شروع ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے بہت بڑی رقم لی اور 16 دسمبر 2020 کو یہ کہہ کر کہ اس کے والد بیمار ہیں۔ اس کے بعد اس نے ٹھیک طرح سے بات چیت نہیں کی، اگر میں بات کروں تو وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ اس صورتحال میں 3 بچوں کے ساتھ میری زندگی اب انتشار کا شکار ہے۔' برطانوی شہری گل نور ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ اپنے شوہر فرید الدین احمد کو عبرتناک سزا چاہتی ہے۔