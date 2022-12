حیدرآباد: تلنگانہ کے وزیرداخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ شجر کاری سے موسم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے،جیسے زیادہ بارش،گرمی کی شدت میں کمی، صاف شفاف پانی ،آکسیجن اور فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔Telangana Home Minister Mohammed Mahmood Ali Says We Should More Focus On Plantation

وزیرداخلہ محمد محمود علی کا شجرکاری کو ترجیحات میں شامل کرنے کا مشورہ

انہوں نے کہا کہ ہم سبھیوں کو شجر کاری مہم کو ترجیحات میں شامل کرنا چاہئیے تاکہ ہمارا ماحول آلودگی سے پاک رہے ۔ وزیر داخلہ نےرکن پارلیمنٹ سنتوش کمار کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی لمبی عمر کے لئے دعا مانگی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔Telangana Home Minister Mohammed Mahmood Ali Says We Should More Focus On Plantation