ایس آئی او کے امسال چالیس سال تکمیل ہونے پر ملک بھر میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جارہی ہیں جس کے ذریعہ سے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچنے اورا نہیں تنظیم سے قریب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، اسی سلسلہ میں تلنگانہ کے بھی مختلف اضلاع اور شہروں میں کانفرنس و دیگر پروگرامس منعقد کئے جارہے ہیں، اسی کڑی کے طور شہرحیدرآباد میں بھی دوروزہ عظیم الشان کانفرنس بعنوان ''Igniting change'' بتاریخ 22،23 اکتوبر بروز ہفتہ اور اتوار منعقد ہونے جارہی ہے۔ SIO conference in Hyderabad

حیدرآباد میں اگلے ماہ ایس آئی او کی کانفرنس

اس ضمن میں اسلامک سنٹر لکڑ کوٹ،چھتہ بازار حیدرآباد میں پریس میٹ کا انعقاد عمل میں آیا۔دو روزہ کانفرنس کی تفصیلات بتاتے ہوئے ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین، ریاستی صدر ایس آئی او تلنگانہ نے کہا کہ 1982 میں ایس آئی او کا قیام میں عمل میں آیااور امسال تنظیم کے قیام کے 40 سال مکمل ہوئے، ان چالیس سالوں میں ایس آئی او نے مختلف میدانوں میں بالعموم ملت اور بالخصوس طلبہ و نوجوانوں کی ہر محاذپررہنمائی کی ہے۔ Conference on the topic Igniting change in HYD

انہوں نے مزید کہا کہ'' ایس آئی او نے بالخصوص تعلیمی اداروں میں ایک طرف پالیسی سازی پر توجہ دی تو وہیں تعلیمی اداروں کو سماجی طور پر حساس بنانے اور طلبہ میں سماجی مسائل کے تئیں حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ مسلم طلبہ و نوجوانوں کے اندر دینی حمیت بیدار کرنے اور ان کے اندرحصولِ تعلیم کے مقصد کو اجاگر کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ اس قسم کی بیشمار سرگرمیاں ایس آئی اوچالیس سالوں میں انجام دیتی آئی ہے، اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایس آئی او نے مرکزی سطح پر 40 سالہ سفر کی تکمیل کے موقع سے وسیع پیمانے پر طلبہ برادری تک پہنچنے اور ان تک تنظیم کی فکر کو عام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ریاستی کانفرنس بھی اسی کا حصہ ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کے کانفرنسس نوجوانوں میں حساسیت بیدار کرنے اور معاشرے کی سماجی، سیاسی اور تعلیمی صورتحال کو اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں، ایسے مواقع یقنی طور پرسماج میں تعمیری تبدیلی کی چنگاری فراہم کرسکتے ہیں ''۔

امیر حلقہ جماعت اسلامی ہندحلقہ تلنگانہ مولاناحامد محمد خان نے کہا کہ ایس آئی او سماج کی تعمیرِ نو کا عزم لیکر اٹھی ہے اور مسقتل اس عزم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اور طلبہ و نوجوانوں کی ہمہ جہت تربیت اور ان کی مختلف میدانوں جیسے تعلیمی، سیاسی اور معاشی میدانوں میں استعداد سازی کا کام انجام دے رہی ہے، اسی مقصد کے پیشِ نظر اس کانفرنس کے ذریعہ عوام میں بیداری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر دوروزہ کانفرنس کے پوسٹر کو جاری کیا گیا۔ Jamat Islami on SIO Confrence