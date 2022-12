حیدرآباد: اجلاس میں مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال کے علاوہ آندھراپردیش و تلنگانہ کے معزز علمائے کرام نے شرکت کی۔Simple Nikah Campaign By All India Muslim Personal Law Board In Hyderabad

مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں اجلاس

اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مشاورتی اجلاس کے انعقاد کا مقصد دونوں تیلگو ریاستوں میں اصلاح معاشرہ و سماج سدھار کے لئے بڑے پیمانہ پر مہم چلانا ہے۔ مہم کا مقصد خواتین کو ظلم سے محفوظ رکھنا اور جن لڑکیوں کی غربت کی وجہ شادی نہیں ہو پارہی ہیں ان کی شادی کا انتظام کرنا ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس مہم کے تحت دونوں ریاستوں میں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا جن میں غیرشرعی عمل و بیجا اسراف اور فضول اخراجات ہوں۔Simple Nikah Campaign By All India Muslim Personal Law Board In Hyderabad