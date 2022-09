17 اور 18 ستمبر کو شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور یانم اور جنوبی ساحلی آندھرا پردیش میں ایک یا دو مقامات پر گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بدھ کو ایک بلیٹن میں یہ اطلاع دی۔محکمہ موسمیات نے یہاں ایک بلیٹن میں کہا کہ 18 ستمبر کو تلنگانہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوسکتی ہے۔ Thunderstorm Likely over Telanganaمحکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ پانچ دنوں میں تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہوسکتی ہے۔ بلیٹن میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں مختلف مقامات پر بارش ہوئی۔ Rain with Thunderstorm in AP Telangana

یواین آئی