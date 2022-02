مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور حیدرآباد کے ایم پی اسدالدین اویسی کی گاڑی پر ہوئے حملے Attack On Owaisi in UP کے خلاف حیدرآباد کی تاریخ مکہ مسجد کے قریب کچھ لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے احتجاجوں کو منتشر کردیا۔ وہیں پولیس نے معاملے کو دیکھتے ہوئے چارمینار کے اطراف سیکوریٹی کو سخت کردیا۔

Protest in Hyderabad After Attack On Owaisi: اسدالدین اویسی کی گاڑی پر ہوئے حملے کے خلاف احتجاج

وہیں مکہ مسجد کے امام و خطیب مولانا حافظ محمد رضوان قریشی نے نماز جمعہ کے موقعہ پر اسدالدین اویسی کی سلامتی کےلیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی کے علاوہ کارپوریٹرز اور دیگر موجود تھے۔ Protest, shutdown in old Hyderabad over attack on Owaisi

واضح رہے کہ ایک انتخابی جلسے سے واپسی کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور حیدرآباد کے ایم پی اسدالدین اویسی پر چند شرپسندوں نے ان کے قافلے پر حملہ کردیا اور ان کی گاڑی کو نشانہ بناکر کر کئی راؤنڈ گولیاں چلائی۔ Protest in Hyderabad After Attack On Owaisi