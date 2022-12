حیدرآباد: صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے نارائن گوڈا میں کیشاہوا میموریل ایجوکیشن سوسائٹی میں 'امرت مہوتسو جشن آزادی' میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔President Of India Draupadi Murmu Says Society Build On Education Base

بعد ازاں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں۔

صدر نے کہا کہ جب لڑکیوں کو تعلیم اور مواقع تک مساوی رسائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اکثر لڑکوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور وہ ہنر اور صلاحیت کا ایک لازوال ذریعہ ہیں۔

صدر مرمو نے کہا کہ جیسا کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آپ تمام ہندوستان کے نوجوانوں پر منحصر ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کی رکھی ہوئی بنیاد استوار کریں اور اپنی قوم کو نئی بلندیوں تک لے جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ حیدرآباد کی آزادی کی 75 ویں سالگرہ کی تقریبات 'آزادی کے امرت مہوتسو' کے حصہ کے طور پر منعقد کی جارہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ اس خطے اور پورے ملک کے لوگوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ حیدرآباد ایک بھرپور ثقافتی ورثہ اور متنوع آبادی والا شہر ہے جس کی وجہ سے یہ شہر خیالات اور نقطہ نظر کا امتزاج پیدا کرتا ہے۔یہ تنوع شہر کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے اور ترقی کے مرکز کے طور پر اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

صدر مرمو نے کہا کہ کیشو میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کی سرگرمی اور سماجی ذمہ داری کی خوشحال تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 15 اگست 1947 کو اس کے گراؤنڈ میں پرچم کشائی کی ایک تاریخی تقریب ہوئی، جبکہ حیدرآباد پر اس وقت نظام کی حکومت تھی۔صدر نے کہا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں جب توجہ کا دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے اور بات چیت چند کرداروں تک محدود ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی سمجھ کو بہتر بنانے اور اپنے نقطہ نظر کو وسیع کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔President Of India Draupadi Murmu Says Society Build On Education Base

یواین آئی